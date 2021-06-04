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MSB: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu
04.06.2021 - 08:05 | Son Güncelleme: 04.06.2021 - 08:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Zeytin Dalı Harekât bölgesinde 03 Haziran 2021 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz.
Etiketler : MSB,şehit,zeytin dalı harekatı,
792157 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/792157.aspx
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