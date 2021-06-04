Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. İçişleri Bakanlığı, Eren-11 Operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili bilgi paylaştı.
Dün Bitilis Tatvan'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Öldürülen 3 teröristten birinin Bitlis kırsalında sözde Garzan Eyaleti Tatvan-Hizan alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten 'GRİ' listede yer alan Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici isimli terörist olduğu belirtildi.