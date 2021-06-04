Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MİT'in operasyonu sonucunda Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşının akrabası Selahaddin Gülen "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan cezaevine gönderildi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Tutuklandı

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Gülen, "silahlı terör örgütü yöneticiliği " suçundan tutuklandı.

Ne olmuştu?

Selahaddin Gülen'in, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.

Gülen, MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti.

FETÖ elebaşının avukatı Şeker'in yargılanmasına devam ediliyor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası alan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in avukatı Adnan Şeker’in yargılanmasına devam edildiğini duyurdu.

Afrika'da FETÖ'ye ait bir okul daha kapatıldı Togo Dışişleri Bakanı Dussey, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu. Dussey, Türkiye'nin girişimleri sonucu Batı Afrika ülkesi Togo'da FETÖ'ye ait bir okulun kapatıldığını bildirdi.