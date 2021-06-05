Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "İçişleri Bakanlığı Koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Mayıs ayında kırsal alanda 8’i büyük, 28’i orta çaplı olmak üzere 11 bin 36 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik olarak da bin 51 operasyon yapılmıştır" dedi. Çataklı, sözde üst düzey 10 terörist dahil mayıs ayı içinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 81 olduğunu açıklayarak, bunların 64'ünün PKK/KCK, 17'sinin ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunu ifade etti.

15 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ

2021 yılı Mayıs ayında toplam 15 terör eyleminin engellendiğini belirten Çataklı, "Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde Mayıs ayında; 97 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 62’si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 82 silah, 37 adet mayın/EYP, 75 adet el bombası, 367 kg patlayıcı madde, 7 bin 53 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Mayıs ayında 17 bin 893 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 23 bin 704 kişi gözaltına alındı, 2310 kişi adli makamlar tarafından tutuklandı. Çataklı, "Yapılan operasyonlarda; 3 ton 214 kilogram esrar, 10 kilogram skunk, 1 ton 293 kilogram eroin, 22 kilogram kokain, 105 kilogram bonzai, 219 kg metamfetamin, 5 kilogram afyon, 65 bin 472 adet ekstasy, 7 bin 192 adet captagon, 107 bin 97 adet sentetik ecza, 11 milyon 21 bin 425 kök kenevir ele geçirilmiştir" dedi.

İsmail Çataklı, "2016 yılından sonra her yıl eroin, kokain, metamfetamin ve ekstazi yakalama miktarlarında Cumhuriyet tarihi rekorları kırılmıştır. Bu bağlamda kokainde yüzde 90, eroinde yüzde 38, metamfetaminde yüzde 532, bonzaide yüzde 151 oranında artış sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

KADES VE ELEKTRONİK KELEPÇE VERİLERİ

"KADES uygulamasını şu ana kadar 2 milyon 308 bin 296 kişi indirmiş olup uygulama ile bugüne kadar 142 bin 961 ihbar alınmıştır" diyen Çataklı, "1000 kelepçe izleme kapasiteli Elektronik Kelepçe İzleme Merkezimiz tarafından bugüne kadar 230 vakanın takibi yapılmış olup halen 201 vakanın takibi devam etmektedir. Bugüne kadar elektronik kelepçe tedbir kararı verilerek takibi yapılan vakalarda kadın cinayeti meydana gelmemiştir" ifadelerini kullandı.

ÜLKESİNE GERİ DÖNEN SURİYELİ SAYISI 441 BİN 571

Çataklı, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısına ilişkin bilgi vererek, "Geri dönen Suriyeli sayısı 441 bin 571. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 675 bin 485 kişidir" dedi.

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.