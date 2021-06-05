Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Yalanla dolanla ordumuza ve onun komuta heyetine dil uzatmayı adet haline getiren ordubozanlar var. Fitne ve fesat peşinde koşan bu ordubozanlar, TSK'nın tatbikatlardaki ve asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla üç kıtada icra etmekte olduğu operasyonlardaki başarılarını engelleyemeyecekler, gölgeleyemeyecekler." ifadelerini kullandı.

MAVİ VATAN AÇIKLAMASI

Bakan Akar, Kıbrıs ve Mavi Vatan ile ilgili de konuşarak, "Açıkça ifade ediyoruz ki bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında gözümüz yoktur. Ancak Kıbrıs dahil, Mavi Vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz." dedi.

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde askerlere ateş açan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Akar: Yunan komşularımız, olumlu gidişatı sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyor Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan konusu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yunan komşularımız eylem ve söylemleriyle, yapılan çalışmaları, olumlu gidişatı sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Akar: Kandil'in ışıkları söndü, karardı Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları hakkında konuşan Bakan Akar, şu ana kadar 121 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Akar, "Kandil’in artık ışıklarının söndüğünü, karardığını, sonlarının geldiğini gördüklerini hepimiz görüyoruz” dedi.