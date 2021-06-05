Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da koronavirüs salgını için sevindiren bir haberi duyurdu.

SALGIN BAŞLANGICINDAN BERİ EN DÜŞÜK ORAN

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu, açıklamasında, "Salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük. Hep birlikte başarıyoruz. Teşekkürler İstanbul! Rehavete kapılmadan, unutmadan. Covid'i şehrimizden kovalım, gündemimizden çıkartalım" ifadelerini kullandı.

TOPLAM AŞI SAYISI 330 MİLYONU AŞTI

Sağlık Bakanlığının "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan anlık verilere göre, bugün saat 11.13 itibarıyla ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısı 30 milyon 284 bin 601 oldu. 17 milyon 325 bin 530 kişiye Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanırken, bunlardan 12 milyon 959 bin 71 kişinin ikinci dozları da tamamlandı.

Bakan Koca'dan 'korona ölümleri' açıklaması Bakan Koca, "Bugün 100'ün altına indi" diyerek koronavirüs kaynaklı ölüm sayılarının azaldığına, dikkat ve aşı ile de salgının kontrol altına alınmaya başladığına dikkat çekti.

Bakan Koca: Bugün itibarıyla 30 milyon doz aşı yapıldı Sağlık Bakanı Koca, bugün itibarıyla Türkiye'de 30 milyon doz aşı yapıldığını açıkladı.