Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında, 3 aşamalı tedbir sürecinin ikinci aşamasında vakalarının ciddi oranda düşmesi ve aşı çalışmalarının hız kazanmasıyla sokağa çıkma kısıtlamalarını haftada iki gün yerine bir güne indirdi. Geriye kalan 6 günde ise kısıtlama saatleri saat 21:00'den saat 22:00'a çekildi.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde bugün saat 22.00 itibarıyla başlayan ve pazar gününün tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması 7 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

LGS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLER VE REFAKATÇİLERİ YASAKTAN MUAF

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yarın, ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek merkezi sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesinde belediye başkanı ve meclis üyelikleri, bazı illerdeki 764 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için yapılacak seçimlerde görev alacaklar ile seçmenler, yarın uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Muafiyet, ikamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'normalleşme tedbirleri' genelgesi Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.