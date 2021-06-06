Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yoğun bir programın ardından Üsküdar Kısıklı'daki evine gitmeden önce Beylerbeyi'nde bir dondurmacıya uğradı. Buradaki vatandaşlarla da sohbet eden erdoğan ardından konutuna doğru yola çıktı.





VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi görüşmelerde bulunduğu Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden Kısıklı'daki konutuna geçti.

Erdoğan, yol güzergahında bulunan Yalıboyu Caddesi'ndeki bir dondurmacıda makam aracını durdurarak, dükkandaki esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti ve dondurma yedi.

Vatandaşlara da ikramda bulunan Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlara da el salladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni sonrası gittiği Çengelköy'de vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta Marmara olmak üzere, bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem ülkemizi, hem de dünyayı daha yaşanabilir ve temiz çevre ile buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.