CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, sahanın doğalgaz rezervinin tam potansiyeli belli olmadan her açılan kuyudan müjde vermenin yanlış olduğunu savundu. Akın, şunları kaydetti:
Sakarya Gaz Sahası ile ilgili henüz teknik raporu yokken, iktidarın siyasi şovu vardır. Teknik raporun ortaya çıkması için 40 kuyunun açılması gerektiği, bunun da en az beş yıl süreceği bilinmektedir. Buna karşın iktidar aynı sahayla ilgili art arda 3 kez müjde vererek kör bir bakışla yatırım kararı almıştır. İktidar sıkıştıkça Sakarya Gaz Sahası’ndan matruşka gibi müjdenin içinden müjde açıklıyor.
100 milyar dolar katkı Enerji Ekonomisi Derneği eski Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Karadeniz’de toplam 540 milyar metreküpe ulaşan doğalgazın ekonomiye 100 milyar dolar katkı sağlayacağını belirterek yeni keşiflerin de müjdesini verdi.
CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son açıklamasının “toplumu oyalayan müjdeler” olduğunu söyleyerek “Tabii ki biz isteriz Türkiye büyük petroller bulsun, işletsin ama bugüne kadar açıkladığı müjdelerin hepsinin altı boş çıktı” dedi. Toprak, bu “müjdeler” yerine düzgün bir dış politikayla Akdeniz’deki hidrokarbon gazlarının çıkarılabileceğini vurgulayarak, şunları belirtti: Biz daha hayal olan denizin dibinde çıkarma maliyeti ne olduğunu bilmediğimiz bir yeri, toplumu uyutarak, müjdeler vererek, bu süreci geçirmeye çalışıyoruz.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, fahri LGBT üyesi yapıldı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde 13 kişilik bir ekipten oluşan LGBT üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Fahri LGBT üyesi yaptıklarını duyurdu.
Müjdeden rahatsız oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz müjdesi dünya basınında son dakika koduyla duyurulurken CHP’den projeyi engellemeye yönelik açıklamalar gelmeye başladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, sahanın doğalgaz rezervinin tam potansiyeli belli olmadan her açılan kuyudan müjde vermenin yanlış olduğunu savundu. Akın, şunları kaydetti:
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