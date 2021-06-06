Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için bir mesaj yayınladı.

Sınava girecek olan öğrencilere başarılar dileyen Erdoğan, "Sevgili genç kardeşim, birazdan yapılacak olan LGS'de sizlere başarılar dilerim. İnşallah başaracaksınız ve başarılarınızla ülkemizin geleceğini sizler inşa edeceksiniz. Allah zihin açıklığı versin." dedi.

Öğrencilerin velilerine de seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evlatlarımızın gireceği sınavda sonuç ne olursa olsun onlara destek olmayı sürdürelim. Sınavın hepimiz için hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

LGS’de son gün tüyoları Pandeminin gölgesinde sınava hazırlanan öğrenciler, salgının getirdiği kaygının yanında sınav stresiyle de baş etmeye çalışıyor. Bütün tedbirlerin alındığı imtihanda uzmanlar son gün tavsiyelerini sıraladı.

Sınav öncesinde LGS beslenmesi LGS sınavına giren gençlere uzman tavsiyesi: Mutlaka kahvaltı edin, yanınıza şeker yerine kuru meyve alın, sınav öncesinde alışık olmadığınız yiyecekleri tüketmeyin, gaz yapıcı ve lifli yiyecekler yemeyin...

LGS için bütün hazırlıklar tamam Salgın sebebiyle öğrenciler kendi okullarında sınava girecek. Görevliler ise tedbir için cerrahi eldiven kullanacak.