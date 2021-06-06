Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2015'TE ÖRGÜTE KATILMIŞ

Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı tespit edildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 79'a yükseldi.

'Peşmerge saldırısı, PKK'nın Kürtleri temsil etmediğinin kanıtı' MSB kaynakları, 4 Peşmerge'yi pusu kurarak öldüren terör örgütü PKK'nın, gerçek yüzünü bir kez daha gösterdiğini belirterek dost ve müttefik ülkelerin teröristlere mühimmat yardımını kesmelerini söyledi.

PKK'ya bir darbe daha! Terör örgütü PKK'ya yönelik Van'ın Başkale ilçesinde yapılan operasyonda, çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı düzenekler bulundu.

PKK sona gelmeye devam ediyor: 1 terörist daha teslim oldu Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 1 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğu öğrenildi.