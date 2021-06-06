İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bitlis'te düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis-Hizan ilçesi Akbıyık köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, J- SİHA, Atak Helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
İçişleri açıkladı: 3 terörist daha etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, 3 teröristin Van'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı: Mayıs ayında 81 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Sözde üst düzey 10 terörist dahil mayıs ayı içinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 81 oldu. Bunların 64'ü PKK/KCK, 17'si ise DEAŞ terör örgütü mensubu" dedi.