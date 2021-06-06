Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, KKTC'ye gidecekleri ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Başkanlık, KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacağını açıkladı. Buna göre Yavru Vatan'a gidişlerde, yeni tip kimlik kartları kullanılacak. Uygulama 30 Haziran itibarıyla başlayacak.

KKTC'ye karantinasız girilebilecek! İşte tek şart Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Saner ikinci doz aşıyı da olanların karantinasız ülkeye girebileceğini açıkladı.

KKTC’de elektronik kelepçeli tatil KKTC bazı otellerde turistler için yeni bir uygulama başlattı. Ülkeye gidenler elektronik kelepçe takarak tatil yapacak. Kelepçeye rağmen otel dışına çıkması halinde cep telefonundaki uygulama Sağlık Bakanlığı’na ihbarda bulunacak.