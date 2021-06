Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

PKK terör örgütü Rakka ve Halep kırsalında işgal ettiği bölgelerde yaşayan Türkmen çocukları ailelerinden kaçırarak Mehmetçiğe karşı çatıştırıyor. Kalleş örgütün son kurbanı Menbiç’te yaşayan Zeliha Abdurrahman’ın 13 yaşındaki oğlu Uday...

Gazetemizin ulaştığı Menbiç Türkmenlerinden Zeliha Abdurrahman (49) evladının işgalci terör şebekesi tarafından kaçırılışı, sonrasında öldürülmesini tek tek anlattı. Anne Zeliha Abdurrahman şunları söyledi: Eşimi 13 yıl önce kaybettim. Menbiç’te 2 oğlum ve 1 kızımla yaşıyorduk. PKK 2016 yılında bölgeyi işgal etti ve bizim için yeni bir dönem başladı. Örgüt üyeleri sürekli evlere gelip garip isteklerde bulunuyordu. Çok hasta olduğum ve Şam’a tedavi amaçlı gitme hazırlığı yaptığım bir gün oğlum Uday evin önünden kaçırıldı. Gitmediğim yer, başvurmadığım kişi kalmadı. En son ‘oğlun özgürlüğü için çatıştı ve Tel Temir’de öldü’ deyip evimin önüne atıp gittiler. Ben onu yetim büyüttüm. Teröristler yüreğimi söküp aldı.

Ben Uday için Haseke, Rakka, Halep, Ayn İsa, Kobani her yere gittim. İnanın dağlara gidip terör kamplarını gezdim. Oğlumu bir kez göreyim, koklayayım, bağrıma basayım yeter diye yalvardım ancak benimle alay ettiler. Babası İbrahim Halil öldüğünde Uday bir bebekti. Ben savaş şartlarında binbir zorlukla onları büyüttüm. Ancak bir gün evime gelen PKK'lı teröristler 'artık karargâhlarımıza gelme ve bizi taciz etme. Oğlun önce Set Tişrin’de eğitim gördü sonra Kandil’e seçildi, kadro oldu. O şu an Türkiye dağlarında özgürlüğü için Türk askerleri ile çarpışıyor' dediler.

O an ellerimi havaya kaldırıp Allah size lanet etsin. Biz bir Türkmen aileyiz. Benim evladım nasıl Türkiye karşı olur? Oğlum neyin özgürlüğü için mücadele veriyor? Onu benden çaldınız, yavrumu öldüreceksiniz diye feryat ettim. Daha fazla ileri gidersen seni Türkiye ile iş birliği yapmaktan tutuklar, diğer çocuklarını da elinden alırız diye tehdit ettiler.

PKK, Kandil’e çocuk taşıyor Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) son dönemdeki başarılı operasyonları ve hava harekâtlarıyla büyük darbe alan PKK terör örgütü, Irak’ın kuzeyinde çocukları silahaltına alma girişimlerine hız verdi.

SONRA HEDEFTE KIZIM VARDI

Uday’ımı 2,5 yıl aradım. Ondan kısa bir süre sonra evime gelip aile cüzdanımı istediler, vermedim. Bana 'oğlun 18 yaşında, ona yeni kimlik çıkaracağız' dediler. Ben kimliğini ve doğum tarihini gösterdim. Bu bilgileri Şam ile anlaşıp değiştiririz sözlerini hatırlıyorum. Bu süreçte kadın-erkek karışık PKK militanları 4-5 araçlık konvoylarla evimi basıp kızımı sormaya başladılar. Kızım Beyan, abisi Uday’dan bir yaş küçük. Korktum ve onu başka yerlerde sakladım. Uday’ın cenazesini getirdikten 27 gün sonra bir gece yarısı kızım ve oğlumu da alıp kaçak yollardan Fırat Kalkanı bölgesine geçtim.

ONLARCA BENZER ÖRNEK VAR

Oğlumu ararken onlarca küçük evladı kaçırılan anne ve baba ile tanıştım. Hepsi mahvolmuş ailelerdi. Ağlamaktan göz sağlığım kayboldu. Her namazda saatlerce ağlıyorum ve o azılı katillere ah ediyorum. Sonra da oğlumun hayali ile konuşuyorum. Hayatım karardı. Dünyada bunların zulmü gibi hiç yok. İnşallah onları ahım tutar.

'İNTİKAM' AMACI GÜDÜYORLAR

Suriyeli Türkmen ve Arap Aşiretler Birliği Başkanı Ömer Dede de benzer ifadeleri söyledi. PKK’nın işgal ettiği bölgelerde özel tetkik birimi kurduğunu ve Türkmen aileleri belirleyip çocuklarını kaçırdığını ifade etti. Ömer Dede, terör örgütünün kaçırdığı Türkmen çocukları Mehmetçiğe karşı çatıştırarak Türkiye’ye karşı intikam amacı güttüklerini belirtti.

