Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker (28), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Kahraman askerin ateşi Bursa’nın Gemlik ilçesindeki baba evine düştü. Aile acı haberle sarsılırken şehit, memleketi Samsun Bafra'da bugün defnedildi. Annesi Münevver Şeker, babası Nurettin Şeker, nişanlısı Edanur Dursun ve kardeşi gözyaşı dökerek şehidi ebediyete uğurladı. Şehidin annesinin "Ağlama' dedin oğlum ama dayanamadım" demesi yürekleri dağladı. Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeker'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

MSB: 1 askerimiz şehit oldu MSB Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında, bir askerin el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek şehit olduğunu duyurdu.

Hatay şehitlerinin kimliği belli oldu Hatay'da askeri aracın, kontrolden çıkması üzerine fabrika duvarına çarpması sonucu 2 asker şehit olmuştu. Şehitlerin, Uzman Çavuşlar Halit Altun ve Necati Yatkak oldukları öğrenildi.