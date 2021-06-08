Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

ANKARA

AK Parti’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı çocuk tesliminde icra yolunu bitirecek düzenlemede ‘Almanya modelinin’ detayları belli olmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, yeni düzenleme ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde pedagog, çocuk gelişim uzmanları ve psikologlardan oluşan bir birim kurulacak. Mahkemelerin aldığı kararlar, bu birime gönderilecek. Daha sonra, çocuk tesliminde icra memurları yerine Aile Bakanlığının yetkilileri devreye girecek. Aile Bakanlığındaki bu birim, haftanın belirli günlerinde çocukları teslim edecek. Mahkeme kararları bekletilmeden uygulanacak. AK Parti kurmayları, bu sürecin mahkeme kararlarına bağlı olabileceğini ya da belirlenecek gün çerçevesinde çocuğun tesliminin sağlanabileceğini ifade etti.

RAPOR HAZIRLANACAK

Yine, bu süreçte görevlendirilen uzmanlar, çocuğun hem olumlu hem de olumsuz davranışlarını inceleyecek. Çocuğun velayeti kime verildiyse mutlu olup olmadığını gözlemleyecek. Ayrıca çocuğu dinleyecek ve davranışlarıyla ilgili rapor hazırlayacak. Raporda çocuğun üstün yararı gözetilerek önleyici mahiyette tedbirler alınabilecek. Çocukla ilgili her türlü süreç adım adım takip edilecek.

İcrayla çocuk teslimi bitiyor Düzenleme ile çocuk teslimi icra dairelerinden alınacak. Teslimler, yeni kurulacak olan ‘Çocuk Teslim Merkezleri’nde yapılacak.

OLUMSUZ DURUMLARDA GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇAĞIRILABİLECEK

AK Parti’nin konuyla ilgili yaptığı toplantılarda bazı sıkıntılı ailelerde yaşanabilecek olumsuz durumlarda nasıl hareket edileceği konusunda da değerlendirmeler yapıldı. Bu süreçte Aile Bakanlığındaki görevliler, çocuk teslimi sırasında olumsuz bir durum yaşanması halinde güvenlik görevlileri çağırabilecek. Ayrıca, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması da sağlanacak.

“TEŞVİK ETMEK İSTİYORUZ”

AK Parti kurmayları, “Teşvik edici olacak. Zorla gidip almak değil de, ikna yoluyla yapılacak. Bir icra memurunun gelerek, ‘Alın hadi çocuğu gidiyoruz’ demesiyle orada bir pedagoğun davranışı aynı olmaz. Buradaki amaç, çocuğun üstün faydasını gözetmek, bu gibi olaylarda çocuğun psikolojinin bozulması, korkuya kapılması ve paniklemesi gibi gelecekte çocukta kalıcı olabilecek şeyleri engellemektir” değerlendirmesini yaptı. Öte yandan çocuk teslimiyle ilgili düzenlemenin ayrı bir yargı paketiyle getirilmesi planlanıyor.