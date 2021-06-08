Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 12 ilde yürütülen FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 40 şüpheliden 26'si gözaltına alınırken, 14 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Soruşturmanın, daha önce ilişiği kesilmiş 40 askeri öğrencinin umuma açık yerlerdeki sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişime geçtiğinin tespit edilmesi üzerine başlatıldığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri ayrıca bir kısmı ile ilgili olarak bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında etkin pişmanlıkta bulunanların ifadelerinde örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunduğu tespit edilen, tamamının daha önce ilişiği kesilmiş 40 askeri öğrenci şüphelinin, Ankara merkezli 12 ilde 08.06.2021 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiş, 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

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