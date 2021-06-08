Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakan Koca önemli bir paylaşımda bulundu. Koca müzisyen ve dizi film sektörünün de aşılanacağını duyurdu

"Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin."

Aile hekimleri de BioNTech aşısı yapmaya başlıyor Sağlık Bakanı Koca, BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerinin de devrede olduğu belirterek, bugünden itibaren e-Nabız ve MHRS üzerinden randevu alınabileceğini duyurdu.

Yetişkinler aşılanınca çocuklar korona oldu ABD’de yetişkinler hızla aşılanırken, aşı olmayan çocuklarda koronavirüs vakaları artmaya başladı.

ÖĞRETİM ÜYELERİ DE AŞILANACAK

"Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin."