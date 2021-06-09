Belediye tarafından ücretsiz açılan kurslara katılan öğrencileri ziyaret eden Başkan Sayan, "Ne yazık ki bugüne kadar birçok gencimiz terör örgütlerince kandırıldı. Bunu engellemeye yönelik çalışmalar yapıyoruz" dedi. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak için bekleyen Diyarbakır annelerine dikkati çeken Sayan, "Diyarbakır annelerine destek için yakın zamanda 2 bin gençle yürüyerek Diyarbakır'a gideceğiz. Biz bu gençlerle Diyarbakır annelerine yürüyeceğiz. Onların elini öpeceğiz, evlat acısının, anne yüreğinin ne olduğunu bütün Türkiye görecek" ifadesini kullandı.
2 bin genç Diyarbakır anneleri için yürüyecek
09.06.2021 - 05:44 | Son Güncelleme: 09.06.2021 - 05:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, terörden ve uyuşturucudan uzak, gelenek ve göreneklerine bağlı bireyler yetiştirmek istediklerini belirterek “Böylelikle hem bölge hem de ülke terör belasından kurtulacaktır" diye konuştu.
Etiketler : savcı sayan,evlat nöbeti,diyarbakır anneleri,
792720 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/792720.aspx
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