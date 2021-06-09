Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belediye tarafından ücretsiz açılan kurslara katılan öğrencileri ziyaret eden Başkan Sayan, "Ne yazık ki bugüne kadar birçok gencimiz terör örgütlerince kandırıldı. Bunu engellemeye yönelik çalışmalar yapıyoruz" dedi. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak için bekleyen Diyarbakır annelerine dikkati çeken Sayan, "Diyarbakır annelerine destek için yakın zamanda 2 bin gençle yürüyerek Diyarbakır'a gideceğiz. Biz bu gençlerle Diyarbakır annelerine yürüyeceğiz. Onların elini öpeceğiz, evlat acısının, anne yüreğinin ne olduğunu bütün Türkiye görecek" ifadesini kullandı.