Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistinli çocuklara mesaj
09.06.2021 - 11:51 | Son Güncelleme: 09.06.2021 - 11:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistinli çocuklar için bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında "Sokaklarında bal ve gül akan Filistin zor günler yaşıyor. İşgalin, yıkımın, bombaların altında çocuk olmanın güçlüğünü biliyoruz. Türk milleti olarak uzakta değil hemen yanı başınızdayız" dedi.
Etiketler : filistin,recep tayyip erdoğan,
792750 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/792750.aspx
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