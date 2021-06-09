Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, milletvekilleriyle gerçekleştirilen parçalar halindeki kahvaltılı toplantıları 24 Haziran'da yeniden başlatacaklarını duyurdu.

İSTİKAMET ÇİZMELERİNE İZİN VERMEDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Türkiye güney sınırlarını güvence altına almıştır. Ülkemizi sahillerine hapsetme girişimlerine en etkili cevapları vermiştir. Biri İstiklal Harbi'nde biri 15 Temmuz'da olmak üzere iki defa gazilik ünvanıyla şereflenen Meclisimiz zorlu dönemlerden geçmiştir. Türkiye'nin gündemini karanlık mahfillerde kurgulanan senaryolara hapsetmedik. Ülkemize istikamet çizilmesine izin de vermedik.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: ÇETELERE BEL BAĞLADI

“Dün CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturan zat çıkmış lağım çukuru iddialarını Meclis kürsüsünden dile getiriyor. İfade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfilerin peşinden gitmek, ancak kendini oraya layık görenlerin işidir. Milletten umutlarını kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki, şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar.”

SUÇ ŞEBEKELERİ İLE MÜCADELE EDEN TEK PARTİYİZ

“Ülkemize, ne şu veya bu dış gücün ne onların piyon olarak kullandığı örgütlerin ne de içeride bu kirli senaryoya gönüllü figüran yazılanların istikamet çizmesine izin verdik. Türkiye’de bugüne kadar tek parti faşizmiyle de vesayet ve darbe heveslileriyle de terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle de göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biziz.”

“Bugün dünyada ülkemize uluslararası alanda iftira atan, suç yamamaya çalışan kesimlere baktığımızda, arkalarında üç-dört örgütün bulunduğunu görürüz. Biz terör örgütleriyle, suç örgütleriyle mücadelemizi, sınırlarımıza yönelen tehditleri, egemenliğimizi hedef alan saldırıları, birilerinin yardımıyla değil, milletimizle birlikte göğüsledik ve akamete uğrattık.”

TEK PUSULAMIZ AZİZ MİLLETİMİZDİR

Yolumuzu karanlık mahfillerin kirli senaryolarına göre belirlemedik. Tek pusulamız aziz milletimizdir. Hukuku, adaleti birileri dayattığı için değil milletimiz layık olduğu için en süt seviyede tesis etmenin gayreti içinde olduk. AK Parti'yi kirli senaryoların içine yerleştirme gayretlerini kabul etmemiz mümkün değildir.

ÖNCE PKK ŞİMDİ DE SUÇ ÖRGÜTLERİ

Kişisel ikbal uğruna sürekli tekrarlayan siyasetçileri de bu listeye eklemek gerekiyor. FETÖ'den PKK'ya şimdi de organize suç örgütlerine kadar yeminli millet düşmanlarının malzemelerini Meclis kürsüsüne taşımakta ısrar edenleri gördükçe ülkemiz adına üzülüyoruz. Örgütler üzerinden sunulan senaryolar üzerine balıklama atlamalarının takdirini milletimize bırakıyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için yaptıklarımız ortadadır.

Daha geçen hafta Karadeniz'de keşfettiğimiz yeni bir gaz rezervinin müjdesini paylaştık. Yenilenebilir enerjiden petrole kadar her alanda eşi benzeri görülmemiş gelişmelere imza atıyoruz. Filyos Limanı'nın açılışını yaptık aynı gün. Durmuyoruz.

NANKÖRLÜĞE DEVAM EDİYORLAR

Sözde siyasi parti genel başkanı olarak çıkış konuşanlara bakıyorsunuz, durmadan hep iftira. Millet açmış. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin. Biz ne gerekiyorsa imkanları seferber ederek yaptık. Nankörlük parayla değil. Nankörlüğe devam ediyorlar. Milletimizden gayet güzel haberler alıyoruz ama bunlar çıkmış millet aç diyor. Rizeliyim. Trakya'dan bütün şu andaki oradaki üreticilerin çeltik üreticisinin yaklaşımının ne olduğunu da gayet iyi biliyorum. Bundan bihaber olanlar bundan anlamaz ki. Bir diğeri de Millet İttifakı'ndan sende git bir bakıma e yatırımlar yapılıyor, bir bak bakalım belki insafa gelirsin. Yatırımcılarımıza her türlü desteği verdik, veriyoruz.

İKİNCİ MİLLİ MAÇI ALİYEV KARDEŞİMİZLE İZLEYECEĞİZ

Önümüzde Türkiye - İtalya maçı var, bunu da çok çok önemsiyoruz. Takımımızın başarıyla dönmesi halinde Azerbaycan'da ikinci maçı Aliyev kardeşimizle izleyeceğiz, programımızı öyle yaptık. Önceki gün AK Gençlik E-Spor turnuvasının finalinde gençlerimizle birlikteydik. Ülkemizden 2165 oyuncumuz ve takımımız iştirak etti. E-spor gibi alanlar 30 yaş altı gençlerimiz arasında yaygınlaşıyor. Gençlerimizin ilgisini yakından takip ediyor, E-spor'un kurumsallaşması için adımları atıyoruz. Fiber hat uzunluğunu 460 bin km'ye çıkardık. Ülkemize çağ atlatacak 5G teknolojisini kısa sürede Türkiye'ye kazandırmakta kararlıyız. Fiber hatları daha da uzatacağız. Bizden sonra gelenler bizi geçti. Bu uzunluğu süratle daha a artırmamız lazım.

İSTANBUL’U İNSAFSIZLIKLARA TERK ETMEYECEĞİZ

“Parti kürsülerinden yalan ve iftiraları ısrarla tekrarlayarak çevrecilik olmaz. Ülkenin hayrına olan her projeyi engellemeye çalışarak da çevrecilik yapılmaz. İstanbul'u ve benzer sıkıntıların yaşandığı diğer şehirlerimizi bu tür insafsızlıklara terk etmedik, etmeyeceğiz.”

“Sayın Kılıçdaroğlu'nu, yandaşlarını dinlediniz. Ne diyorlar; 'Bir eserleri var mı?'... Diyoruz ya gözleri var görmez, kalpleri var anlamaz. Git Marmaray'dan geçiver, hiç mi Avrasya'dan geçmedin, Avrasya'dan geçiver. Ya bu otobanlar. Bunları kim yaptı? Biz yaptık. Ankara'daki havalimanını da biz yaptık. Bunlar saymakla bitmez. Nisibi Köprüsü. Bunlar doğuya falan gitmez, salon sosyetesi olduğu için oralara kadar uzanamazlar.”

“İstanbul - İzmir otobanını biz yapmadık mı, 3 saat 15 dakikaya burayı biz düşürmedik mi? Senin hastane hayatını biliriz biz. SGK başındayken orayı nasıl çökerttiğini biliriz. Biz şu anda bu hastaneleri yaparken bu hastanelerin niçin yapıldığını soruyor. İnsanımızın sağlığı için. bu hastaneler şehir hastanesi. Senin SGK'nın başında olduğun dönemde serum yoktu. Rahmetli Savaş Ay bir programında gündeme getirmiş ve seni de yerin dibine sokmuştu. Bunların neyini anlatayım ya... Ve bu devam edecek. İsteseniz de istemeseniz de devam edecek. Bunlar zillet ittifakının işi değil, Cumhur İttifakı'nın işidir.”

MARMARA’YI KORUMA ALANI İLAN EDECEĞİZ

“Şimdi gelelim bir başka konuya. Başımızı ağrıtan bir konu. Müsilaj sorununa da bu anlayışla bakıyoruz. Haliç'i nasıl temizlediysek inşallah müsilaj belasından kısa zamanda koruma alanı ilan ederek Marmara'mızı, İstanbul'umuzu temizleyeceğiz. Meseleyi ilk andan itibaren takip ettik. Alınan numuneler TÜBİTAK'ta incelemeye alındı. 700'ü aşan bilim insanı ile geniş katılımlı çalıştay Kocaeli'nde düzenlendi.”

“Deniz temizliğine ilişkin genelge de Marmara'daki illerimize gönderildi. 15 bölgede temizlik çalışması başladı. Müsilaj meselesine kalıcı çözüm getirmek için strateji planımızı da inşallah 3 ay içinde tamamlıyoruz. Artıma tesisi inşaatımızı törenle durduran, metroların inşaatını toprakla kapatan, Küçükçekmece'nin derelerini bakterilere teslim eden her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin emrine bu ülkeyi teslim edemeyiz. Partisine bakmaksızın işini yapmayan kurumların eksiğini yapmak bize düşüyorsa bunu yapmaktan da çekinmeyeceğiz.”

Kanal İstanbul'un inşasına da başlıyoruz. Planlama sahasının yarıdan fazlası yeşil alanlardan oluşan bu proje İstanbul'un ve ülkemizin iftiharı olacaktır. Depremi tetikleyeceğinden nice zırva ile engellemeye çalışanlar önce bu şehre karşı asgari görevlerini yerine getirsinler.