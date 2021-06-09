Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Akar, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından Ankara ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı. Burada konuşa yapan Bakan Akar, baş döndürücü bir hızla ilerleyen teknolojinin hayatın her alanında kendini net bir şekilde hissettirdiğini belirtti. Teknolojiye sahip olan ve bu gücü etkin kullanan ülkelerin, uluslararası alanda üstünlük sağladığını ifade eden Akar “teknolojiye sahip olamayan, gelişmelere uyum sağlayamayan ülkeler ise pazar olmaktan öteye geçemiyor. Her türlü tehdit ve tehlikeye maruz kalabiliyorlar” dedi.

"ORDUDA YERLİLİK ORANI YÜZDE 70"

Başta savunma teknolojileri olmak üzere hemen hemen her alanda önemli ilerlemelerin kaydedildiğini vurgulayan Bakan Akar "Cumhurbaşkanımızın liderliği, destek ve teşvikleriyle yüksek teknolojiye dayalı savunma sanayiimizdeki yerlilik ve millilik oranımızı yüzde 70’lerin üzerine çıkarmayı başardık. Hedefimiz bu oranı, 2023 yılında yüzde 75-80’lere taşımaktır. Savunma sanayiinde faaliyet gösteren yerli firmalar dünya devleri ile yarışır hâle geldi. Dünyanın önde gelen ilk 100 savunma kuruluşu arasında 7 yerli firmamız var” ifadelerini kullandı.

“ESKİDEN TÜFEK ALIRKEN ŞİMDİ TÜFEK SATIYORUZ”

Geçmişte piyade tüfeğini dâhi yurt dışından aldığımı aktaran Hulusi Akar “Artık millî piyade tüfeğimiz, savaş gemilerimiz, firkateynlerimiz, İHA/SİHA’larımız, fırtına obüslerimiz, ÇNRA’larımız, ATAK helikopterlerimiz, akıllı hassas mühimmatımız var. Hatta dışarıya bile satıyoruz. Bunlara ilaveten, radar ve elektronik harp sistemlerimiz, füze, roket ile mühimmatlarımız yurt içinde ve sınır ötesi operasyonlarımızda kahraman ordumuzu daha da güçlendirmektedir. Ayrıca Millî Muharip Uçak, Siper Hava Savunma Sistemi, Anadolu Amfibi Hücum Gemisi ile ilgili çalışmalarımız da yoğun bir şekilde başarıyla devam etmektedir" şeklinde konuştu.

"BİRÇOK COĞRAFYADA BARIŞI SAĞLIYORUZ"

Bakan Akar, TSK’nın ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin savunma ihtiyaçlarını da karşılayacak durumda olduğunu belirterek "Türk Silahlı Kuvvetleri, artık dünyada çok az sayıda ordunun elde edebileceği yüksek teknolojinin sağladığı avantajlara ve operasyonel üstünlüğe ulaşmıştır. Nitekim TSK yurt içinde, Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde, Kıbrıs’ta, Azerbaycan’da, Libya’da, Doğu Akdeniz’de, Ege’de ve daha birçok coğrafyada görev yapmaktadır. Hem ülkemizin hem de dost ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu korumak, bölgesel ve küresel barışı, istikrarı sağlamak için büyük bir fedakârlıkla kahramanca mücadele etmektedir” sözlerini sarf etti.

"GÜÇLÜ BİR SİNERJİ YAKALADIK"

"Yaşadığımız coğrafyanın şartları ve karşı karşıya kaldığımız problemler, ülkemizi her alanda güçlü olmaya mecbur kılmaktadır” diye Akar, şunları kaydetti: Özellikle savunma ve güvenlikle ilgili hususların devletimiz ve milletimizin bekası açısından vazgeçilmez olduğu bir gerçektir. Sistemlerimizi daha verimli hâle getirmeden, üstün teknolojiye sahip olmadan, geleceğe emin adımlarla yürüyemeyeceğimiz de aşikârdır. Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamasının ve uluslararası alanda rekabet edebilmesinin tek yolu da teknoloji alanında katma değerin artırılmasından geçmektedir. Türkiye'de savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını bu konsept doğrultusunda şekillendirmekte, hızlı gelişen teknolojiyi yakından takip etmenin ötesinde, ileri teknoloji tasarlayıp üretmektedir. Bu anlamda Türkiye’de de son yıllarda önemli bir motivasyon oluşmuş durumdadır. Kamu ve vakıf kuruluşları, özel sektör firmaları ve üniversitelerimizin eş güdüm ve iş birlikleri sayesinde güçlü bir sinerji meydana gelmiştir.

"ARTIK UZAY DA ÖNEMLİ BİR HAREKÂT ALANI"

Gelecek yıllarda harekât ortamının alacağı şekil, klasik yaklaşımlar ve geleneksel düşünme kalıplarıyla çözümlenemeyecek kadar zorlaşmaktadır. Yeni askerî ihtiyaçlar savunma sanayimizin de yolunu çizmelidir. Geleceğin teknolojileri olan yapay zekâyla donatılmış robotik ve otonom sistemleri ordumuza kazandırmada geç kalmak istemiyoruz. Ordumuzu makine hızında savaş yapabilen kabiliyetine şimdiden hazırlamak istiyoruz. Zira gelecekte güçlü ve başarıyı elde edecek ordular, bilim ve teknolojiyle barışık olan, hatta teknolojik gelişmelere öncülük eden ordular olacaktır. Bu kapsamda yapay zeka, nesnelerin interneti, big data, siber-fiziksel ve robotik sistemler, otonom sistemleri yakından takip ediyoruz. Geleceğin savunma teknolojilerinde kara-deniz-hava dışında uzay ve siber uzay da önemli bir harekât alanı hâline geldi. Bu konuda hiçbir ülkeden geri kalmayacağız. Ülkemizi bu hedeflere ulaştıracak insan kaynağımıza, potansiyelimize ve bunu güce dönüştürecek savunma sanayii firmalarımıza güveniyoruz. İnancımız, sabrımız, azim ve kararlılığımızla çok daha büyük başarılar elde edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 1411 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelemiz aralıksız sürüyor. 1 Ocak'tan bu yana 1411 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Akar: Temmuz 2015'ten itibaren 18 bin 140 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 24 Temmuz 2015'ten itibaren teröristlerin "girilemez" dediği her yere girildiğini ve buraların temizlendiğini belirterek, "Söz konusu tarihten bugüne kadar 18 bin 140 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise 1212 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.