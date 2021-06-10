Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk vatandaşların Schengen ülkelerine turistik ziyaretler için vize başvuruları açılmaya başladı.

Yunanistan, Macaristan, Bulgaristan ve İspanya, aşı olma koşuluyla başvuruları kabul ediyor.

Yetkililer, “İlgili ülkeye giriş yaptıktan sonra diğer AB ülkelerine geçişte o ülkenin kurallarının geçerli olacağı unutulmamalıdır.” uyarısı yapıyor.

Türkiye ve Yunanistan aşı sertifikasında anlaştı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşı Nikos Dendias, gerçekleştirilen görüşmelerin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Türkiye ve Yunanistan'ın aşı sertifikası konusunda anlaştığı duyuruldu.

HAYAT EVE SIĞAR AŞI KARTI

Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan dijital aşı kartını uçuş sırasında ve varış ülkesinde beyan etmek zorunlu olacak.

PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Gidilecek ülkenin PCR test zorunluluğu olup olmadığının araştırılması gerekiyor. Örneğin, Macaristan ve Bulgaristan için PCR zorunluluğu bulunmuyor.

PCR zorunluluğu bazı ülkelerde 24 saat, bazılarında 72 saat, bazılarında ise 96 saat olarak değişebiliyor.

Seyahat edilecek ülkenin uygulamalarının önceden araştırılması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı pasaportu açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya Sağlık Örgütü’ne üye herhangi bir ülkenin, bu örgütün onayladığı bir aşıyı kabul etmemesinin izahı yoktur. Uluslararası seyahatler ve turizmin önü gerekli sağlık ve hijyen şartları sağlanarak açılmalıdır" dedi.

COVID GEÇİRDİĞİNİ BELGELEYEN YARARLANABİLECEK

Macaristan gibi belli ülkelere seyahatlerde “Covid-19 Seyahat Sertifikası”ndan başka Covid-19 geçirdiğini belgeleyenler ikili anlaşmaya göre yararlanabilecek.

Seyahat edecek vatandaşın, vizesi varsa ve Covid-19 geçirdiği için aşı olamadıysa pozitif PCR test sonucundan belli bir süre geçtikten sonra, aşı sertifikası gibi aynı imkandan yararlanabilecek. Macaristan ile yapılan anlaşma bunu kapsıyor.

AŞI OLDUKTAN SONRA COVID-19 OLANLAR

İlk doz aşı olduktan sonra Covid-19 geçirenlerin, hastalığı geçirdiğine dair antijen testi ve negatif PCR testi sunması yeterli olurken, iki doz aşılarını da olup Covid-19 geçirenlerin ise, aşı pasaportunu beyan etmeleri yeterli olacak.

İsviçre'de aşı sertifikası hayata geçiyor İsviçre, sahtekârların önüne Covid-19 sertifikası ile geçecek. Sertifika, 3 şart ile verilecek.

ALMANYA’YA SEYAHAT EDECEKLER NE YAPMALI?

Almanya, 6 Haziran itibarıyla Türkiye’yi “Yüksek İnsidan Bölgesi”nden çıkardı. Böylece iki ülke arasında karantina/izolasyon koşulunu kaldırıldı.

6 yaş ve üstü her kişinin ülkeye girişten önceki 48 saat içinde yapılmış antijen testi ya da 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarından herhangi birini veya aşılarının tamamlandığına dair aşı pasaportunu, Türkiye’den çıkışta ve Almanya’ya girişte ibraz etmeleri gerekiyor.

Vize başvuruları için gidiş amacına göre randevunun alınması gerekiyor. Turistik başvuru henüz kabul edilmezken ticari, aile ziyareti veya özel durumlar gibi başvuruların açıldığı belirtildi.

28 ülkede araştırma yapıldı: Dünya aşı pasaportu istiyor Ipsos araştırma şirketi Türkiye dahil 28 ülkede kamuoyunun aşı pasaportunu destekleyip desteklemediğini araştırdı.

DİJİTAL AŞI SERTİFİKASI NEDİR?

Sertifika fikri ilk olarak ‘aşı pasaportu’ adı altında gündeme geldi. Ancak ‘pasaport’ tanımlaması kullanıcıların veri güvenliğinin tehlikeye atılması ve toplumda var olan eşitsizlikler ile ayrımcılığın daha da derinleşmesi riski nedeniyle yasal yönden hayli eleştirilince değiştirilerek ‘Dijital Aşı Sertifikası’na dönüştü.

DİJİTAL AŞI SERTİFİKASI NE İŞE YARAYACAK?

AB vatandaşları, 1 Temmuz’dan itibaren, kâğıda basılı olan ya da dijital ortamda oluşturulan ‘QR kodu’ ile AB üyesi ülkeler arasında, hiçbir kısıtlama olmadan seyahat edebilecek. Bu kod 12 ay geçerli olacak.

HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?

Sertifika, AB ülkelerinin yanı sıra İzlanda, İsviçre, Lichtenstein ve Norveç’te de geçerli olacak ve ücretsiz verilecek. Sertifika, İngilizce ve verilen ülkenin dilinde düzenlenecek.

AB ile ABD arasında 'aşı sertifikası' görüşmeleri yapılıyor AB Komisyonu sözcülerinden Christian Wigand, sağlık ve ulaştırma gibi sistemleri, AB'ninki ile uyumlu olabilecek üçüncü ülkelerle aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda istekli olduklarını söyledi.

TÜRK VATANDAŞLARI SERTİFİKA ALABİLECEK Mİ?

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu üçüncü ülkelerden AB’ye gidecek olanların;

Geçerli vizelerinin bulunması,

En erken 14 gün önce son doz aşısını da yaptırmış olmaları,

Seyahatten en fazla 72 saat önce alınmış negatif PCR testi göstermeleri,

Son 6 ayda Covid-19 geçirdiğini kanıtlamaları

durumlarında seyahat kısıtlamalarından muaf tutulacak.

AŞI KARTIMI NASIL ALIRIM?

İki doz aşısını olan vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı HES uygulaması ya da e-Nabız uygulamaları üzerinden aşı kimliği oluşturabilecek ve yurt dışı seyahatlerinde kullanabilecek.

DSÖ, aşı sertifikasına karşı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, uluslararası seyahatin bir koşulu olarak aşı sertifikasının gerekliliğine karşı olduğunu açıkladı.