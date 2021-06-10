Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam! Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığı yapan 2 terörist tutuklandı Diyarbakır'da geçen ay gerçekleşen operasyonda bombalı eylem hazırlığı yaparken yakalanan teröristlerden 2 'si tutuklandı.

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terörü kaynağında ara-bul-yok et Son dönemde PKK’nın ‘kalesi’ olarak nitelendirilen bölgelerde yapılan operasyonlarda örgütün sözde üst düzey isimleri tek tek etkisiz hâle getiriliyor... Emekli Kıdemli Albay Işık “Irak ve Suriye'de olmamız anlık müdahaleyi kolaylaştırdı. Bölgede yerel istihbarat ağımız genişledi” dedi.