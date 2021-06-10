Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'da Covid-19’a karşı aşılamaların seviyesinin "bölgeyi yeni bir yükselmeden korumak için" yetersiz olduğu konusunda uyardı.

AVRUPA NÜFUSUNUN YÜZDE 30'U BİR DOZ AŞI UYGULANIYOR

DSÖ verilerine göre, bugüne kadar Avrupa nüfusunun yüzde 30'u bir doz aşı uygulanırken, nüfusun yüzde 17'si ise tamamen aşılandı. Kluge, dünyanın diğer bölgelerine kıyasla oranların önemli olduğunu, ancak toplum bağışıklığı sağlamak için yetersiz olduğunu ekledi.

YÜZDE 80 AŞILANMALI

Ülkeleri hijyen ve mesafe önlemlerini sürdürmeye ve yabancı ülkelere seyahati kısıtlamaya çağıran Kluge, "Toplum bağışıklığı için yetişkin nüfusun en az yüzde 80'inin aşılamak için yolumuz uzun" ifadelerini kullandı.

DELTA MUTASYONU İLERLİYOR

Vaka ve can kayıplarında düşüş yaşanmasına rağmen Kluge, "Tehlikeden kurtulmaktan çok uzağız" ifadelerini kullanarak, Hindistan'da tespit edilen Delta mutasyonu Avrupa'da ilerlediği konusunda uyardı

DSÖ'den Sinovac aşısı açıklaması Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni Sinovac aşısının acil kullanımına onay verilmesinden mutluluk duyduğunu bildirdi.

DSÖ'den Sinovac'a onay Dünya Sağlık Örgütü, Çinli Sinovac'ın CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verdi.