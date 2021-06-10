Görüşmeye dair açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.
İşte o açıklama;
"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin 10 Haziran 2021 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu geçen görüşmede; NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur"
Hulusi Akar'ın Yılmaz Özdil'e açtığı hakaret davasında karar çıktı Katıldığı televizyon programında, Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde Hulusi Akar'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan gazeteci Yılmaz Özdil'e 5 ay hapis cezası verildi.
Hulûsi Akar: Virüs operasyon bölgelerine sirayet etmedi “Sağlık Bakanı ile görüşüyoruz. Tekniğimizi ve teknolojimizi gözden geçirip ilaç üretimine başlayacağız”
Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmeye dair açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.
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