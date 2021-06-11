Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı'na dair son bilgileri paylaştı. Bakan Kurum, 3 günde toplam 733 metreküp müsilajı bertarafa gönderdiklerini belirterek "Çocuklarımıza denizlerimizi temiz, ülkemizi yeşil ve sağlıklı bırakacağız" ifadelerini kullandı.

"Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 8 ve 9 Haziran'da yaptığımız müsilaj temizliğimizi, 3'üncü günü olan 10 Haziran'da 52 bölgede sürdürdük" diyen Bakan Kurum, "10 Haziran'da topladığımız 341,1 m³ müsilajla birlikte toplamda 733.1 m³ müsilajı bertarafa gönderdik" dedi.

İL İL TOPLANAN MÜSİLAJ ORANLARI

Bakan Kurum, üç günün sonunda illere göre toplanan müsilaj oranlarını paylaştı.

Bakan Kurum paylaşımında, "Üç günün sonunda illerimize göre; İstanbul 174,6 m³, Kocaeli 77,5 m³, Bursa 63 m³, Tekirdağ 28 m³, Balıkesir 114 m³, Çanakkale 118 m³, Yalova 158 m³ olmak üzere toplamda 733,1 m³ müsilajı toplayarak Marmara Denizi'mizi temizlemeyi sürdürdük" ifadelerini kullandı.

"EKİPLERİMİZLE SAHADA 7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞIYORUZ"

"Ülkemizin tek iç denizi, nazar boncuğu Marmara Denizi'mizi görüntü kirliliğinden ve kötü kokudan kurtarmak için tüm ekiplerimizle sahada 7 gün 24 saat çalışıyoruz" ifadelerini kullanan Kurum, "Çocuklarımıza denizlerimizi temiz, ülkemizi yeşil ve sağlıklı bırakacağız" dedi.

Müsilaj turizmi vurdu Marmara Denizi'ni derinden etkileyen müsilaj (deniz salyası) önce balıkçılığı, şimdi de turizmi yaraladı. Denize girmekten çekinen vatandaşlar turizm bölgelerindeki rezervasyonlarını birer birer iptal ettiriyor.

Müsilaja karşı deniz bakterisi Marmara’yı kaplayan, Karadeniz ve Ege'yi de tehdit eden salya ile mücadeleye bilim dünyası da destek verdi. İstanbul Üniversitesi, müsilajı tabii ortamında bakteri izolatları ile yok etmeyi hedefliyor.