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HDP'li Ercan Sağlam'ın 25 yıla kadar hapsi istendi
11.06.2021 - 13:48 | Son Güncelleme: 11.06.2021 - 13:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına gerçekleştirilen operasyona ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam'ın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘terör örgütü üyeliği’ suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Etiketler : HDP,Ercan Sağlam,
792969 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/792969.aspx
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