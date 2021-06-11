Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, HDP Hakkâri Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven’e 22 Aralık 2019'da 'terör örgütü üyeliği' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından toplam 22 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Bu karar sonrası Güven tutuklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) de hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle 4 Haziran 2020'de milletvekilliğini düşürdü.

AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ

Güven'in avukatları, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının bozulması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu. Avukatlar, yargılama sürecinin devam ettiğini gerekçe göstererek müvekkillerinin tutukluluk hâlinin sonlandırılarak tahliyesini istedi.

"KAÇMA ŞÜPHESİ VAR"

İtirazı değerlendiren 2. Ceza Dairesi ise itirazı reddedip 22 yıl 3 ay hapis cezasını onadı. Daire, Güven'in kaçma şüphesi bulunduğunu, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağını, üzerine atılı suçlar bakımından tutuklama tedbirinin orantılı olduğunu aktardı.

HDP'li Ercan Sağlam'ın 25 yıla kadar hapsi istendi HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına gerçekleştirilen operasyona ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam'ın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘terör örgütü üyeliği’ suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

HDP'ye kapatma davası: 451 isim için siyasi yasak isteniyor Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'ye kapatma davasının iddianamesinde 451 HDP'li hakkında siyasi yasak talep edildiğini açıkladı. Şahin, partinin banka hesabına tedbir konulmasının istendiğini de söyledi.