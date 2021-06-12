Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele kararlı bir biçimde yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarla başarılı bir biçimde sürdürülüyor. Köşeye sıkışan PKK, hain saldırılarıyla son çırpınışlarını sergiliyor. Kötü haber, Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinden geldi. Operasyonda yaralanan bir asker şehit oldu.

FÜZE SALDIRISINDA YARALANMIŞTI

MSB'den yapılan açıklamada, “Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 11 Haziran 2021 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri yer aldı.

MSB: 1 askerimiz şehit oldu MSB Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında, bir askerin el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek şehit olduğunu duyurdu.