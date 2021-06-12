Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özhaseki, CHP’li belediyelerin ‘AK Parti bizi çalıştırmıyor’ iddialarıyla ilgili “İstanbul’da Tevfik Bey’den, Ankara’da Murat Bey’den aldığım rakamları şimdi size açıklıyorum, İstanbul’da ortalama her bir belediyeden 100-150 kadar teklif gelmiş, 2 bin 179 teklifin arkadaşlar yüzde 98’ini kabul etmişler. Reddedilen dosya sayısı 102” dedi. Özhaseki, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesini yönettiği dönemlerde CHP’li meclis üyelerinin gelen tekliflerin yüzde 30’unu reddettiğine dikkati çekti. Özhaseki “Ankara’da gelen tekliflerin yüzde 97’sini kabul etmiş arkadaşlar. Reddettikleri ne, su zammı... İstanbul’da 25 yıllık AK Parti belediyeciliğinde toplamda borcumuz 23 milyar lira. Peki bu arkadaşların iki yılda meclise getirdikleri borçlanma teklifi ne kadar? 19,5 milyar lira. Ankara’da da 3 küsur milyar lira” diye konuştu.