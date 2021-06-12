Özhaseki, CHP’li belediyelerin ‘AK Parti bizi çalıştırmıyor’ iddialarıyla ilgili “İstanbul’da Tevfik Bey’den, Ankara’da Murat Bey’den aldığım rakamları şimdi size açıklıyorum, İstanbul’da ortalama her bir belediyeden 100-150 kadar teklif gelmiş, 2 bin 179 teklifin arkadaşlar yüzde 98’ini kabul etmişler. Reddedilen dosya sayısı 102” dedi. Özhaseki, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesini yönettiği dönemlerde CHP’li meclis üyelerinin gelen tekliflerin yüzde 30’unu reddettiğine dikkati çekti. Özhaseki “Ankara’da gelen tekliflerin yüzde 97’sini kabul etmiş arkadaşlar. Reddettikleri ne, su zammı... İstanbul’da 25 yıllık AK Parti belediyeciliğinde toplamda borcumuz 23 milyar lira. Peki bu arkadaşların iki yılda meclise getirdikleri borçlanma teklifi ne kadar? 19,5 milyar lira. Ankara’da da 3 küsur milyar lira” diye konuştu.
'Hizmetleri AK Parti değil asıl CHP’liler engelliyor'
12.06.2021 - 05:42 | Son Güncelleme: 12.06.2021 - 06:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki “Ankara ve İstanbul’daki CHP’li belediyelerin 2 yıldır taş üstüne taş koyduklarını görmedim ama müthiş bir algı operasyonu çekiyorlar, bu konuda takdir etmek lazım” dedi.
Etiketler : mehmet özhaseki,
793046 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/793046.aspx
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