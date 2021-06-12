Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada Covid-19 ile mücadele sürerken aşılama çalışmaları da hızla devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da megakentte salgının seyri ve aşılama çalışmalarına ilişkin İhlas Haber Ajansına açıklamalarda bulundu. Memişoğlu “İstanbul’da şu anda Covid vaka sayılarımız çok çok azalmış durumda. Salgının başladığından beri ilk defa bu kadar az pozitiflik oranını yakalamış durumdayız. Benim öngörüm yazı rahat geçireceğiz gibi gözüküyor. Özellikle 55 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın aşıları yüzde 80’in üzerine çıkmış durumda. Bu çok büyük bir başarıdır. Bazen yanlış algılar oluşabiliyor. Çöpe mi dökülüyor, insanlar bilsin ki şu anda dünyanın fire ve zayi oranında en iyi aşı sisteminin sahibi bir ülkede yaşıyorlar. İstanbul’da şu anda günlük aşılama kapasitemiz 200 bin civarında, normal şartlarda 400 bine kadar çıkarız. 1,5 ay içinde İstanbul’un hepsini aşılarız diye düşünüyorum, tabii 12 yaş üzerinden bahsediyoruz. İki doz aşı yapılan sayısı 2,5 milyonun üzerine çıktı. İnsanlar aşı randevusu alamıyorum diyemeyecek bundan sonra. Açık havada mümkün olduğu kadar erken maskeden kurtulmak için çabalıyoruz” ifadelerini kullandı.