Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı çalışmalarında son aşamaya gelindiğini belirterek, vatandaşlara FAZ-3 insan çalışmasında gönüllü olunması için çağrıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen aşıda son aşamaya gelindiğini belirten Bakan Koca, paylaşımında "Yerli aşımız son aşamada. FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım" ifadesini kullandı.

E-NABIZ'A 'GÖNÜLLÜ OL' BUTONU EKLENDİ

İnaktif yerli koronavirüs aşısının FAZ 3 klinik çalışmaları için e-Nabız'a "Gönüllü Ol" butonu eklendi.

Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen inaktif Covid-19 aşısının faz 3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak isteyenler için "http://enabiz.gov.tr web" sitesine "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu eklendiği belirtildi.

Yerli aşı için geri sayım: TÜBİTAK Başkanı tarih verdi Yerli aşı çalışmaları ile ilgili bilgi veren TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, salgınına karşı VLP temelli yerli aşının bu yıl kasım-aralık aylarında kullanılır hale getirilmesinin planlandığını bildirdi.