Olay, dün akşam Gaziantep’in Nizip ilçesi Saha Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Tahtani Leylek Camisinin minaresine çıkarak intihar girişiminde bulunan Yusuf K.’nin haberini takip eden İHA muhabiri Hanifi Güzel’e Yusuf K.’nin yakınları saldırdı.
DİŞİ KIRILDI
Yüzüne aldığı darbelerle yaralanan Hanifi Güzel’in dişi kırılırken, Nizip Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Kılıç, bir kınama mesajı yayınlayarak, İHA muhabiri Güzel'e geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kılıç, saldırganların cezalandırılmasını istedi.
Nizip Kaymakamı ve Emniyet Müdürü de, gazeteci Güzel’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
İHA muhabirinden kendisine tehdit eden şahsa ders gibi uzlaşı şartı İhlas Haber Ajansı (İHA) Afyonkarahisar Muhabiri Gökten Ceylan gittiği trafik kazası haberinde kendisine saldırı girişiminde bulunup tehdit eden şahsı yardım kuruluşuna 2 bin TL bağış yapması ve sosyal medyadan özür dilemesi karşılığından affederek, uzlaştı.
Resmi plakalı araçtan inip İHA muhabirine saldırdı Afyonkarahisar’da yaşanan trafik kazasında devrilen belediye otobüsünü görüntülemek için olay yerine giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine resmi plakalı araçtan inen belediye çalışanları saldırdı. Belediye çalışanı gazeteciyi ‘Makineni dağıtırım, makine yetmezse seni de dağıtırım. Belediye başkanı bana yetki verdiyse dağıtırım” demesi ise akıllara durgunluk verdi.
Kaza yapan motosikletli kadının yardımına İHA muhabiri yetişti Ataşehir’de yaşanan olayda kaygan zeminde kontrolünü kaybederek kaza yapan genç kadının imdadına haberden dönen muhabir yetişti. Yerde yatan genç kadına hemen müdahale eden İhlas Haber Ajansı muhabiri Aykut Zor, ambulansın trafik nedeniyle geç kalmasıyla genç kadını hastaneye kendi aracıyla götürdü. Haber refleksi yerine insani refleksle hareket eden muhabir takdir toplarken, genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.