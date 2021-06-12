Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucunda ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Şehit Er Muhammet Ali Akın son yolculuğuna uğurlandı Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucunda yaralanan ve yapılan tüm tedavilere rağmen hayatını kaybederek şehit olan Piyade Er Muhammed Ali Akın'ın cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi.
MSB acı haberi verdi: 1 askerimiz şehit MSB'den yapılan açıklamada 1 askerimizin, Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucunda yaralandığı, yapılan tüm tedavilere rağmen hayatını kaybederek şehit olduğu duyuruldu.