Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlığın uyguladığı politikalar arasında en yüksek memnuniyetin, yüzde 85,89 ile terör örgütleriyle mücadeleden duyulduğu belirlendi. Bunu yüzde 84,08 ile kimlik kartı, sürücü ve pasaport belgesi dâhil nüfus işlemleri, yüzde 77,79 ile uyuşturucuyla mücadele politikaları izledi. Robot teknolojisi yardımıyla gerçekleştirilen ankete, seslerin yazıya, yazıların da sese dönüştürülmesi temeline dayalı yapay zekâ teknolojisi sayesinde günlük 8 bin arama kapasitesiyle uygulamadan daha doğru sonuçlar elde edilebiliyor. Ana dilleri farklı olan kişilerin görüşlerinin de sonuca dâhil edildiği ankette verilen cevaplar anonimleştirildiğinden kişisel veriler ihlal edilmiyor.

Yapay zekâya sorduk Çağrı merkezlerinin imdadına yapay zekâ asistanları yetişti.