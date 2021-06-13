Güven’in avukatları, yerel mahkemenin kararının bozulması ve yargılama sürecinin devam etmesi sebebiyle tutukluluk hâlinin sonlandırılması talebiyle Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu. Tutuklu Güven’in aldığı 22 yıl 3 ay hapis cezasını onayan mahkeme, şahsın kaçma şüphesi olduğuna, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına, üzerine atılı suçlar bakımından tutuklama tedbirinin orantılı olduğuna karar vererek, başvuruyu esastan reddetti.