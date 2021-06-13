Güven’in avukatları, yerel mahkemenin kararının bozulması ve yargılama sürecinin devam etmesi sebebiyle tutukluluk hâlinin sonlandırılması talebiyle Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu. Tutuklu Güven’in aldığı 22 yıl 3 ay hapis cezasını onayan mahkeme, şahsın kaçma şüphesi olduğuna, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına, üzerine atılı suçlar bakımından tutuklama tedbirinin orantılı olduğuna karar vererek, başvuruyu esastan reddetti.
Leyla Güven'in 22 yıl hapis cezası onandı
13.06.2021 - 06:27 | Son Güncelleme: 13.06.2021 - 06:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM’de, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle 4 Haziran 2020’de milletvekilliği düşürülen eski HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven, 22 Aralık 2019’da yargılandığı Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından toplam 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.
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793155 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/793155.aspx
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