Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meclis Genel Kurulu yeni haftada, ceza infaz kurumlarına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi için mesai yapacak.

KÜÇÜK ÇOCUĞU OLAN ANNENİN CEZASI ERTELENECEK

13 maddelik teklifle, 10 yıldan az ceza alan ve 15 yaşından küçük çocuğu olan annelenin cezasının infazı, çocuğun babasının ölmüş ya da cezaevinde olması durumunda ertelenecek.

Teklifin yasalaşmasının ardından bu şartlara uyan hükümlüler de düzenlemeden yararlanabilecek. Erteleme süresi içinde zaman aşımı işlemeyecek.

Teklif, hükümlülerin 1 saat olan ziyaret süresinin 1 buçuk saate yükselmesini de öngörüyor.

Ayrıca mahkumlar, elektronik posta ile haberleşebilecek.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Görev süresi 23 Haziran'da dolacak Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın yerine gelecek isim için seçim süreci de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak..

Komisyonda başkan seçimi için Ön Seçim Geçici Komisyonu oluşturulacak.

Ön Seçim Geçici Komisyonu'nda yapılan seçimde en çok oyu alan iki adayın isimleri, Meclis Genel Kurulu'na sunulacak.

Sayıştay Başkanı, Genel Kurulda gizli oyla seçilecek.

Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu ve Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırması Komisyonu da uzmanları dinlemeye devam edecek.

Ceza İnfaz Yasası Resmi Gazete'de yayımlandı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi Güvenlik soruşturması yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu ​AK Parti milletvekilleri, konkordato kurumunun daha işlevsel hale getirilmesi, iflas tasfiyesinin daha etkin şekilde yürütülebilmesi, iflas idare memurlarının niteliklerinin artırılması ve bunlara yönelik atama, eğitim ve denetim sistemi getirilmesini de içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, Meclis Başkanlığına sundu.