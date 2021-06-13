Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun süredir Türkiye’nin sabrını sınayan Yunanistan yine çizgiyi aştı. Gece saatlerinde Yunan sahil güvenlik botu, Ege Denizi’nden ülkelerine girmeye çalışan mültecileri kovaladı. Bu kovalamaca Ayvalık açıklarına kadar gelince Türk sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler, hemen botla bölgeye gitti. Ardından Sahil Güvenlik Komutanlığınca takviye bir bot daha gönderildi. Yunan botu, bölgeyi terk etmesi yönünde yapılan telsiz çağrılarına karşılık vermedi. Bunun üzerine Türk sahil güvenlik ekipleri, botları Yunanların üzerine sürdü. Yapılan manevralar esnasında iki bot arasında sürtme yaşandı. Gerginlik sonrası Yunanlar, arkalarına bakmadan kaçtı.

MAZLUMU ZALİME TESLİM ETMEDİK

Bizim botlarımızda herhangi bir hasar meydana gelmezken geri itilen 8 göçmen de kurtarıldı. Göçmenler güvenli bir şekilde Ayvalık'a getirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı “İnsan haklarına ve hukuka saygılı şekilde denizde ihtiyacı olan herkesin yardımına koşacağız. Denizlerin güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görev başındayız” açıklamasında bulundu.



Yunan bakan ile AB temsilcisi "Ses topu" yüzünden canlı yayında kavga etti Yunanistan'ın göçmenleri engellemek için Türkiye sınırına yerleştirdiği 'ses topu' krizi büyüyor. AB ile Yunanistan arasında bu konu yüzünden yaşanan gerginlik, basın toplantısına da yansıdı. AB temsilcisi ile Yunan bakan kameralar karşısında kavga etti.

Yunanistan Bayraktar TB2'yi manşete taşıdı: Ucuz ve ölümcül Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında yer almaya devam ediyor. Son olarak Yunan basını, Bayraktar TB2'yi manşetine taşıyarak "Türkiye'nin ucuz İHA'ları sessiz ölüm makineleri: Yunanistan risk altında mı?" ifadelerine yer verdi.