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İçişleri Bakanlığı: 1 terörist etkisiz hale getirildi
14.06.2021 - 12:34 | Son Güncelleme: 14.06.2021 - 12:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis-Merkez ilçe Aşağıbalcılar köyü kırsalında, İl J.K.lığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince J-İHA, J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.
Etiketler : içişleri bakanlığı,
793315 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/793315.aspx
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