Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika'daki NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının hemen ardından kameraların karşısına geçti. Erdoğan, burada yapmış olduğu açıklamalarda Yunanistan ile yeni dönemde atılacak ilişkilere de değindi.

Biden: Erdoğan ile çok iyi bir görüşme yaptık ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı. İşte detaylar...

"BENİ ÖZEL HATTAN ARAYIN"

Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Gerek Ege'de olsun gerek diğer bölgelerde olsun, üçüncü ülke ve kişileri işe karıştırmayalım. Bundan sonra siz beni özel hattan rahatlıkla arayın, ben de sizi özel hattan arayayım. Bir de sıkıntılı konular nelerse, bunları masaya koyalım. Görevlendirdiğimiz arkadaşlar bunlar üzerine çalışsınlar. Nihayi kararı verelim ve adımlarımızı atalım."



Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse, aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ifade ettim, F-35 konusunu da aynı şekilde ifade ettim." dedi.



Trudeau'nun renkli çorapları NATO Zirvesi'ne damga vurdu Bugün Brüksel'de başlayan NATO Zirvesi'ne katılan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, renkli çorapları ile gündem oldu.