Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi, Marmara Denizi yüzeyindeki müsilajı temizlemeyi başardı. Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının onayıyla başlatılan pilot çalışma Prof. Dr. Gülşen Altuğ ve ekibi tarafından Yenikapı Yediemin Limanı'nda müsilajın olduğu alan bariyerlerle çevrilerek yürütüldü. Salyanın olduğu tabii ortama, daha önce denizden izole edilerek laboratuvarda uyutulan ve metabolik özellikleri müsilajı ayrıştırmaya uygun bakteriler arasından seçilen yerli bakteriler her gün sabah ve akşam uygulandı. Çalışma sonucunda deniz yüzeyindeki müsilaj deniz bakteri izolatlarıyla tamamen temizlendi. Kullandıkları yerli bakterilerin bu habitattan, denizden izole edildiğinin altını çizen Altuğ, “Bu yüzden denizin florasını bozmaz. Bu bakteriler, ortamdaki hastalık yapıcı bakterileri sınırlayan, besin organik maddeyi parçalayan, müsilajın olmadığı normal zamanlarda denize düşen yapra, denizdeki ölü organizma ve atıkları parçalayıp deniz ekosistem döngüsüne katkı sağlayan bakterilerdir. Florayı sağlıklı hâle getirerek ekosistemin sağlığına tekrar kavuşmasını hızlandırmak istiyoruz” dedi. İSTANBUL

YÜZEY TAMAM SIRA DİPTE

Yapılan çalışmanın ardından müsilajin dibe çökmediği, şu anda dipte hiç müsilaj olmadığı tespit edildi. Şimdi Prof. Dr. Gülşen Altuğ ve ekibi dipteki müsilajın giderilmesi için de yeni bir alan oluşturup bakterilerin bundan sonraki süreçte dipteki deniz salyasına etki sürecini takip edecek.