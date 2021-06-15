Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da narkotik ekipleri şafak vakti birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sırasında naskını farkeden 2 şüpheli bahçeye atlayarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin dikkatinden kaçamayan şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Birçok şahsın evine eş zamanlı baskın yapıldu. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda kapılar koçbaşıyla kırılarak açıldı. İçeri giren özel harekat polisleri şüphelileri kelepçeledi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DAMDAN ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Eve düzenlenen operasyon sırasında baskını fark eden 2 kişi damdan bahçeye atlayarak kaçmaya çalıştı. Narkotik ekipleri ve özel harekatin dikkati sayesinde 2 şüpheli de kıskıvrak yakalandı.

Adana merkezli 4 ilde narkotik operasyonu: 25 gözaltı kararı Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adana, Mersin, Diyarbakır ve Osmaniye’de şafak vakti operasyon düzenlenen çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.