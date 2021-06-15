Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'da süt toplama merkezinde teknede bulunan sütle banyo yapan şahsın yargılanmasına devam edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Uğur T. ile avukatları katıldı.

Uğur T, savunmasındaki beyanı üzerine söyleyeceğinin olmadığını dile getirdi.

Konya’daki süt banyosu duruşmasına başlandı ​Konya’da bir süt toplama merkezinde, süt kazanında banyo yapan ve görüntüyü kaydederek sosyal medyada paylaşan 2 kişi hakim karşısına çıktı.

"MEDYA BASKISIYLA DAVAYA DÖNÜŞTÜ"

Sanığın avukatı da olayın medya baskısıyla davaya dönüştüğünü ileri sürerek, "Müvekkilimin şakalaşmak maksadıyla dezenfektan teknesindeki çekimleri büyütülmüştür. Sonrasında kabindeki sıvı tahliye edilmiş, imhası sağlanmıştır." beyanında bulundu.

Mahkeme heyeti, tanığın zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Süt banyosu rezaletine 15 yıl istendi Konya'da çalıştıkları süt toplama merkezinde kazanda sütle banyo yapan ve bu anları görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan tutuksuz 2 sanık hakkında hazırlanan iddianamede "zehirli madde katma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Meram ilçesindeki süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin tekneye doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin 26 Ekim 2020'de sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı.

Olaya ilişkin 5 Kasım'da gözaltına alınan şüpheliler, 6 Kasım'da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, 11 Kasım'da da tahliye edilmişti.

Şüpheliler hakkında "zehirli madde katma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Süt banyosu olayına karışanların avukatı: Müvekkillerim bu durumdan pişman Konya’da süt banyosu olayının ardından tutuklanan ve sonrasında itiraz üzerine serbest bırakılan 2 kişinin avukatı Ahmet Kaya, müvekkillerinin süt toplama merkezinde çektikleri videodan dolayı pişman olduklarını ve görüntülerdeki beyaz maddenin sıcak su, dezenfektan ve süt atığı olduğunun iş yeri güvenlik kameralarından tespit edildiğini söyledi.

Süt banyosu rezaletinde yeni gelişme Konya'daki bir süt toplama merkezinde tekne içerisindeki sütle banyo yapan çalışan ile bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan kişi tahliye edildi.

Kazanda süt banyosu yaptı, Bakanlık fabrikayı kapattı Konya'da üretim yapan Benefit Süt Toplama Merkezi'nde çalışan Emre S. isimli bir kişi süt kazanının içine girerek banyo yaptı.