Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı ziyaret etti.

Erdoğan için Şuşa Valiliği'nde karşılama töreni düzenlendi.

ŞUŞA BEYANNAMESİ İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı.

İmzalanan beyanname sonrasında açıklama yapan Erdoğan, "Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimizin yeni dönemdeki yol haritasını belirledik." ifadelerini kullandı.

Aliyev ise Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan "Müttefiklik Sözleşmesi"nde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na atıfta bulunulduğunu bildirdi.

ŞUŞA BEYANNAMESİ'NİN DETAYLARI

Taraflar, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da genişletilmesi ve derinleştirilmesi perspektiflerini her yönüyle inceleyerek beyan eder.

Azerbaycan, Ermenistan'ın 30 yıl süren saldırısına son verilmesi, işgal edilmiş toprakların kurtarılmasında Türkiye'nin desteğine yüksek değer vermektedir.

Taraflar, işgalden kurtarılan topraklarda Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin faaliyetlerine Türkiye'nin katkısının önemli rol oynadığına vurgu yapar.

Taraflar, bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar meselelerinin çözümlenmesi yönünde ortak çaba gösterirler.

Taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına veya toprak bütünlüğüne üçüncü bir devletçe tehdit ve saldırı halinde taraflar birbirine gerekli yardımı yapacak.

Taraflar, iki devlet arasında geliştirilen ve onların çıkarlarına uygun askeri-siyasi iş birliğinin üçüncü devletlere karşı olmadığını belirtirler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şuşa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şuşa şehrinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

ERDOĞAN: KARABAĞ'I AYAĞA KALDIRACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şuşa ziyaretinin ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak açıklama yaptı.

"Karabağ'ı yeniden birlikte ayağa kaldıracağız" diyen Erdoğan, "Türkiye olarak, Şuşa'nın yeniden inşa çalışmalarında yer alacağız." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ'ın ve Azerbaycan'ın bir daha böyle bir felaket yaşamaması için gereken tedbirleri alınacağını aktardı.

Erdoğan-Biden görüşmesinde dikkat çeken kitap Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesinde görüştüğü liderlere “Türkiye’nin Terörizmle Mücadelesi” kitabını verdi.

ERMENİSTAN AÇIKLAMASI

Ermenistan ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Ermenistan’ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını ve ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi kullanasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ALTILI PLATFORM

Erdoğan, altılı platformla birlikte artık bölgenin barış içerisinde yaşanan bir bölge olmasını istediğini söyledi.

"Her türlü fedakarlığa varız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin de aynı şekilde. Bu konuda atılacak adımlarla bölge bir barış bölgesi haline gelmiş olur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece Türkiye'de değil gerekirse SOCAR ile TPAO'nun üçüncü ülkelerde de yatırım yapma görüşmesini ele aldık." dedi.

BAŞKONSOLOSLUK AÇIKLAMASI

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Kadim şehir Şuşa'da Başkonsolosluk açmayı planlıyoruz" açıklamasını yaptı.

ZENGEZUR KORİDORU

Zengezur koridoru projesiyle ilgili düşüncelerini aktaran Erdoğan, "Bu projenin hayata geçirilmesiyle doğudan batıya herkesin istifade edebileceği yeni bir ortak koridor açılacaktır." şeklinde konuştu.

YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'ndan da bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda toplantıyı Türkiye'de yapacağız" dedi.

Paşinyan'dan Aliyev'e: Oğlumu al, tüm Ermeni esirleri ver Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Ermenistan'da erken seçimlere gidilirken mitingler yapan Başbakan Paşinyan, Azerbaycan'a çağrıda bulunarak "oğluma karşı tüm Ermeni esirleri geri verin" dedi.

ALİYEV: TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNİ UNUTMAYACAĞIZ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Türkiye’nin verdiği desteği unutmayacağız” açıklamasını yaptı.

“Şuşa Beyannamesi ile Azerbaycan-Türkiye ilişkileri yeni bir aşamaya geldi” diyen Aliyev, “Bu tarihi belge, iki kardeş ülkenin bölgesel ve uluslararası rolünü ve ağırlığını daha da artıracaktır” dedi.

Şuşa'da 29 yıl sonra ilk bayram namazı sevinci Ramazan Bayramı Türkiye'de olduğu gibi dünyada da koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşanıyor. Bayramın ilk günü Müslümanlar bayram namazı için mesafeli olarak camileri doldurdu. Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’ın incisi Şuşa'da da Müslümanlar 29 yıl sonra ilk bayram namazını kılmanın sevincini yaşadı.