Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 31 Mayıs 2021 tarihinde başladığını kaydeden Bakan Yanık, tercihlerin bugün 17.00’ye kadar devam edeceğini ifade etti.

Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun bakanlığın internet sitesinde (https://www.aile.gov.tr) yayınlandığını belirten Yanık, tercihlerin www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılabildiğini bildirdi.

YANIK: TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ GENÇLERİMİZE EMANET

Bugüne kadar Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yetişen 55 bin 205 gencin atamasının yapıldığını vurgulayan Yanık, Bakanlık olarak gençlerin korunması ve hayata en iyi şekilde hazırlanması için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Gençleri kurum bakımı sona erdikten sonra da desteklemeye devam ettiklerini kaydeden Bakan Yanık, “Türkiye'nin geleceği gençlerimize emanet. Tüm Türkiye’ye hizmetlerimizin hakkıyla ulaştırılması için gençlerimiz, görev ve sorumluluğa hazır" şeklinde konuştu.

Yanık: 277 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, üç nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 2,7 milyon ihtiyaç sahibine toplamda 277 milyon TL ödeme yapılacağını duyurdu.

Bakan Yanık açıkladı: Kapanmada 2.2 milyar lira destek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye yaklaşık 2,2 milyar lira destek verdiklerini açıkladı.