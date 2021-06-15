Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Mogadişu’da Somali Ulusal Ordusu birliklerini hedef alan ve ilk belirlemelere göre 11 asker adayının hayatını kaybettiği menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

TERÖRLE MÜCADELEDE SOMALİ'NİN YANINDAYIZ

Türkiye'nin, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına içten taziyelerini sunduğu kaydedilen açıklamada, saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde Somali hükümeti ve halkının yanında durmaya kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

SOMALİ'DE NELER OLDU?

Somali'de Polis yetkilisi Abdifatah Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının, başkent Mogadişu'nun Wadajir bölgesindeki General Dhagabadan askeri tesisinde sabah saatlerinde düzenlendiğini söyledi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, eğitim alan askerlerin arasında bulunan bir kişinin üzerindeki bombayı patlattığı saldırıda en az 10 asker öldü, çok sayıda asker yaralandı.

Saldırıdan Eş-Şebab terör örgütü sorumlu tutuluyor.

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Türk Kızılay'dan Somali'ye 700 gıda paketi yardımı Türk Kızılay, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki yerinden edilmiş kişilere ramazan dolayısıyla 700 gıda paketi yardımında bulundu.