Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans yöntemiyle bir görüştü. İkili, pandemiye ilişkin küresel ve bölgesel gelişmiler, ülkemizde yürütülen aşı çalışması gibi birçok konuyu konuştu.

"100'DEN FAZLA ÜLKEYE DESTEK OLDUNUZ"

Kluge, sözlerine "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği liderlik ve alınan kararlı önlemler ile Covid vakalarını düşürdü. Bu çabalardan dolayı Türkiye'yi tebrik ederim. Ayrıca uluslararası anlamda gösterdiğini iş birliği ve dayanışma için de teşekkür ederim. Sizler, 100'den fazla ülke ve onlarca uluslararası örgüte destek verdiniz. Ayrıca aşılama çalışmalarınız da çok hızlı ilerliyor. Bu konuda takdire şayansınız" dedi.

GÜNLÜK 1 MİLYON DOZ

Bakan Koca da "Aşı temin politikamız ve aşılama faaliyetlerimizi sıkı bir şekilde yürütüyoruz. Kendimi aşımızı geliştirmek için de hızla çalıyoruz. Aşılama konusunda oldukça iyi bir konumdayız. Bugün için de günlük 1 milyon doz aşıyı geçeceğimizi tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

"IŞIK GÖRÜNDÜ"

Türkiye’nin mevcut durumda DSÖ’nün Covid-19 Aşı Takip Listesi’nde klinik safhada 4, ön-klinik safhada ise 16 aşısı bulunduğunu hatırlatan Koca “Bu aşıların geliştirilmesi ile birlikte halkımızın ve küresel insanlığın faydasına sunulması noktasında Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. İçinde bulunduğumuz şu günlerde pandeminin akut döneminin bitmeye yakın olduğunu ve tünelin ucundaki ışığı görmeye başladığımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

DSÖ’den Avrupa’ya Delta varyantı uyarısı: 60 yaş ve üstü korunmasız Dünya Sağlık Örgütü Avrupa direktörü Dr. Hans Kluge, ilk olarak Hindistan’da tespit edilen ve yüksek oranda bulaşıcı olduğu açıklanan Delta varyantı ile ilgili Avrupa ülkelerini uyardı. Kluge, özellikle 60 yaşın üzerindekiler olmak üzere birçok popülasyonun korunmasız kaldığını bildirdi.

DSÖ'den Sinovac'a onay Dünya Sağlık Örgütü, Çinli Sinovac'ın CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verdi.