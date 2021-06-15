1. Daire Üyesi Eroğlu, böbrek rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede bugün vefat etti.
1992'de Sakarya İdare Mahkemesi Üyeliğine atanarak mesleğe başlayan Eroğlu, Ankara İdare Mahkemesi ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği ile Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Danıştay Üyeliğine 24 Şubat 2011'de seçilen İrfan Eroğlu, Danıştay Genel Kurulunca 10 Mart 2016'da Danıştay 12. Daire Başkanlığına seçilmişti.
Sözleşmesi feshedilen jandarma uzman onbaşı için Danıştay’dan ‘emsal karar’
İzmir’de sözleşmeli jandarma uzman onbaşı olarak göreve başlayan S.B.S.’nin, önceki yıllarda yargılandığı bir dava sebebiyle sözleşmesi feshedildi. Bunun üzerine S.B.S. konuyu yargıya taşırken, İzmir Bölge Adliye Mahkemesinden çıkan kararla S.B.S.’nin yeniden görevine dönmesine rağmen konu, Danıştay’a taşındı. Danıştay da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını onayarak emsal bir karara imza attı.
Danıştay: Devlet organlarının egemenlik yetkisine müdahale edilmesi, demokrasiye ve hukuk devletine zarar vermektedir Danıştay Başkanlığı, hukuk ve demokrasiye aykırı girişimleri çağrıştıran ifade ve üslup ile devlet organlarının egemenlik yetkisine müdahale edilmesinin, demokrasiye ve hukuk devletine zarar verdiğini bildirdi.