Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “2021 Yılı Yaz Kur’ân Kursları Uygulama Esasları” belirlendi. Koronavirüs kapsamında alınacak tedbirler ve hazırlıklara yönelik çalışmalar, 81 il müftülüğüne gönderildi. Buna göre Yaz Kur’ân kursları, bu yıl da yaş gruplarına göre çevrim içi veya yüz yüze eğitim şeklinde düzenlenecek. Kurslara başvurular 21 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde cami, Kur’ân kursları veya “www.diyanet.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılabilecek.

4-9 YAŞ ARASINA YÜZ YÜZE EĞİTİM

Kurslara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler başvuruda bulunabilecek. Öte yandan, 4-9 yaş grubuna yüz yüze eğitim verilecek. 10-15 yaş arası öğrenciler ise eğitimlerini tercihlerine göre yüz yüze veya çevrim içi alacak. 16-22 yaş arasındakilere eğitimler sadece çevrim içi yapılacak. Ayrıca derslerde öğrenciler birer metre mesafeyle oturacak. Öğrenciler maske takacak.